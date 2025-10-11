Casa Branca inicia demissões para pressionar democratas em impasse orçamental

A Casa Branca anunciou ontem o início de demissões em massa de funcionários federais, numa tentativa de aumentar a pressão sobre os congressistas democratas para desbloquear a paralisação do Governo.

Russ Vought, diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca, indicou na rede social X o início um plano de redução de efetivos que visa diminuir a dimensão do Governo federal.

A Casa Branca já havia instruído as agências federais - antes do início da paralisação do Governo por falta de entendimento no Congresso sobre o orçamento, a 01 de outubro - para submeterem planos de cortes de pessoal, acrescentando que os despedimentos iam incidir nos programas sem financiamento ou considerados "inconsistentes com as prioridades do Presidente" norte-americano, Donald Trump.

Ao contrário de paralisações anteriores, em que os funcionários eram temporariamente dispensados e reintegrados após a resolução do impasse orçamental, esta medida prevê cortes permanentes.

Os democratas acusaram o Governo de ultrapassar os limites legais e argumentaram que os despedimentos são um "'bluff' político", sublinhando que até agora nenhum corte efetivo tinha sido confirmado.

Na terça-feira, Trump afirmou que podia anunciar "em quatro ou cinco dias" o número de empregos federais eliminados, avisando que "muitos nunca mais regressarão".

Enquanto isso, os corredores do Capitólio permaneciam hoje praticamente vazios, com o Congresso fora de sessão e sem avanços nas negociações.

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, apelou aos democratas moderados para "ganharem coragem" e apoiarem um projeto provisório que permita reabrir o Governo.

Os democratas, por sua vez, recusam-se a votar a proposta orçamental sem garantias de um acordo que aumente os benefícios do sistema de saúde.