A última grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima começa hoje, presidida pelo arcebispo da Beira, em Moçambique, Claudio Dalla Zuanna, sendo esperados milhares de fiéis até segunda-feira.

A peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro, 108 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, começa hoje às 17:30, com a procissão eucarística, no recinto de oração.

Às 21:30, o arcebispo Claudio Dalla Zuanna dá início à celebração da noite com a bênção solene das velas e a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas.

Uma hora mais tarde decorre a celebração da Palavra, no recinto.

Já na segunda-feira, o momento mais aguardado é a missa, a partir das 10:00, com a bênção dos doentes e procissão do adeus.

Segundo informação do santuário, esta é a primeira vez que o arcebispo da Beira preside a uma peregrinação no maior templo mariano do país.

Claudio Dalla Zuanna nasceu em 1958, em Buenos Aires, Argentina, no seio de uma família de migrantes oriunda de Itália.

Ingressou na congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), em 1978, e aí realizou os seus estudos. Foi ordenado padre em junho de 1984 e partiu para Moçambique como missionário no ano seguinte.

No país africano, exerceu diversas funções nas estruturas eclesiásticas, nomeadamente conselheiro provincial, pároco e formador.

Em junho de 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo de Beira, sucedendo a Jaime Pedro Gonçalves (1936-2016), prelado que foi o mediador da Igreja Católica moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz, assinado em 1992, em Roma, que encerrou 16 anos de guerra civil entre o Governo da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) e a Renamo (Resistência Nacional Moçambicana).

Ainda de acordo com o Santuário de Fátima, "justiça, paz, desafios climáticos e o papel da Igreja em situações de crise são alguns dos temas sobre os quais D. Claudio Dalla Zuanna tem vindo a intervir, motivado pelas circunstâncias e acontecimentos vividos em Moçambique".