GNR com "dispositivo especial" de segurança para 13 de Outubro em Fátima

A GNR vai ter, entre domingo e segunda-feira, um "dispositivo especial" de segurança em Fátima com um reforço do patrulhamento policial nas principais vias de acesso à cidade e garantir a segurança dos peregrinos, indicou hoje a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana avança que realiza por ocasião da peregrinação de 13 de outubro, a última deste ano, a 'Operação Trindade 2025' tendo em conta o significativo aglomerado de peregrinos no santuário de Fátima.

Esta operação vai contar com diversas valências da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e operações especiais, inativação de explosivos e vigilância com recurso a 'drones' e sistema de videovigilância, avança a corporação.

A GNR indica que este 'dispositivo especial' tem como objetivo "garantir a segurança rodoviária e a fluidez de trânsito nos acessos a Fátima, a prevenção de ilícitos, incivilidades ou alterações da ordem pública" e manter "o clima de tranquilidade e segurança durante todo o evento, através de uma atuação de sensibilização e apoio aos peregrinos".

Esta força de segurança relembra que, na zona do Santuário de Fátima e em toda a sua envolvência, haverá interdição temporária do espaço aéreo, pelo que não estão autorizados voos de 'drones'.

A GNR recomenda aos peregrinos para que cheguem atempadamente para evitarem filas prolongadas, identifiquem, memorizem ou fotografem o local onde estaciona a viatura ou de desembarque do autocarro e não deixem pertences à vista no interior dos veículos.

Sugere ainda para que não deixem documentos pessoais nos veículos, transportem a carteira e o telemóvel em local próximo do corpo, evitem ter grandes quantias de dinheiro e que saída de Fátima, após o fim das cerimónias, seja calma e gradual, evitando momentos de maior afluência.