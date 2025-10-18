 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Corporações chamadas para falso alarme de incêndio no Funchal

None

As duas corporações de bombeiros do Funchal - os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses - deslocaram-se pelas 16h45 até ao Bom Jesus, no Funchal, para um alerta de incêndio num prédio. 

Ao chegar ao local verificaram que se tratava de um falso alarme de incêndio. 

Não foi necessário realizar qualquer intervenção. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo