Corporações chamadas para falso alarme de incêndio no Funchal
As duas corporações de bombeiros do Funchal - os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses - deslocaram-se pelas 16h45 até ao Bom Jesus, no Funchal, para um alerta de incêndio num prédio.
Ao chegar ao local verificaram que se tratava de um falso alarme de incêndio.
Não foi necessário realizar qualquer intervenção.
