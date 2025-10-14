Idosa sofre queda no Funchal e é socorrida pelos bombeiros
Durante a madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, uma idosa sofreu uma queda na sua residência, situada na Rua Mãe dos Homens, no Funchal.
A vítima encontrava-se no quarto quando caiu, ficando incapaz de pedir ajuda. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e, ao chegarem, tiveram de arrombar a porta para prestar socorro.
A idosa foi assistida no local, mas recusou-se a ir ao hospital.
