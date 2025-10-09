Distribuição de garrafas ‘laranja’ nas escolas de São Martinho levanta críticas
Docentes divididos quanto ao envio ‘urgente’ das garrafas
A Junta de Freguesia de São Martinho iniciou, alegadamente, esta quinta-feira, a distribuição de garrafas reutilizáveis de cor laranja nas escolas da freguesia, destinadas aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico.
A acção, que decorre em plena campanha para as eleições autárquicas, motivou críticas e comentários por parte de alguns docentes, conforme relatos feitos ao DIÁRIO.
Numa das escolas, foi mesmo emitida uma comunicação interna aos professores, na qual se solicita que as garrafas sejam enviadas para casa no próprio dia da entrega, referindo problemas ocorridos em anos anteriores devido à demora no envio de ofertas semelhantes.
Enquanto alguns encaram a iniciativa como uma oferta institucional habitual, outros questionam o momento escolhido para a sua concretização e criticam a urgência imposta, sugerindo que a distribuição poderia ter sido adiada para a próxima segunda-feira.