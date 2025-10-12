Chega alerta para "possíveis práticas de coacção eleitoral" em São Vicente

São Vicente vive dia agitado neste domingo eleitoral. Agora é o Chega a falara em “possíveis práticas de coação eleitoral”.

Numa nota enviada por Vitória Nóbrega Gonçalves, mandatária da candidatura do partido no concelho nortenho, revela que os acontecimentos recentes “colocam em causa a transparência e a liberdade do ato eleitoral”.

“Nos últimos dias, tem sido reportado — e há testemunhos no terreno — que elementos ligados ao Partido Social Democrata (PSD) estão a divulgar informação das mesas de voto a pessoas exteriores com o propósito de organizar transporte de eleitores até às mesas”, revela.

Eis o que refere o Chega, deixando algumas denúncias: “Entre os envolvidos apontam-se alegadamente Paulo Santos, chefe de gabinete da actual vereação, e Simão, também de São Vicente. De acordo com os relatos, estão a ser mobilizadas equipas para ir buscar pessoas idosas às suas casas, acompanhando-as até às mesas de voto com o objetivo de influenciar o sentido do voto. Em específico na mesa de voto da Assembleia da Fajã do Penedo na freguesia da Boaventura, a ocorrência ocorreu às 13:04. Mais grave ainda, foi referida a ocorrência de casos em que alguns desses idosos são levados às urgências médicas para pedir aos médicos documentos que lhes permitam votar, numa tentativa clara de contornar as limitações de saúde e garantir a sua deslocação no dia da eleição. Estas práticas — se confirmadas — representam uma violação dos princípios democráticos e da liberdade de voto, e configuram coação eleitoral, o que deve ser investigado com urgência pelas autoridades competentes, incluindo a Comissão Nacional de Eleições e as entidades judiciais”.

“A democracia só se mantém saudável quando o voto é livre, consciente e sem pressões externas. O que está a acontecer em São Vicente não pode ser ignorado”, conclui o partido.