Morreu baixista dos Limp Bizkit
Sam Rivers tinha 48 anos
Morreu Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit. Tinha 48 anos.
Até ao momento, a causa da morte do músico não foi revelada.
A informação da sua morte foi divulgada, hoje, nas redes sociais da banda norte-americana.
"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", lê-se numa publicação feita há cerca de 10 horas.
Sam Rivers não era apenas nosso baixista — ele era pura magia. A pulsação por trás de cada música, a calma no caos, a alma no som". Limp Bizkit