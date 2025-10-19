 DNOTICIAS.PT
5 Sentidos

Morreu baixista dos Limp Bizkit

Sam Rivers tinha 48 anos

None

Morreu Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit. Tinha 48 anos. 

Até ao momento, a causa da morte do músico não foi revelada.

A informação da sua morte foi divulgada, hoje, nas redes sociais da banda norte-americana.

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", lê-se numa publicação feita há cerca de 10 horas.

Sam Rivers não era apenas nosso baixista — ele era pura magia. A pulsação por trás de cada música, a calma no caos, a alma no som".  Limp Bizkit

0
 Comentários