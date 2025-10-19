Morreu baixista dos Limp Bizkit

Morreu Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit. Tinha 48 anos.

Até ao momento, a causa da morte do músico não foi revelada.

A informação da sua morte foi divulgada, hoje, nas redes sociais da banda norte-americana.

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", lê-se numa publicação feita há cerca de 10 horas.