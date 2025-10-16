Morreu o último sobrevivente da expedição que conquistou o Evereste em 1953

O último sobrevivente da expedição que escalou pela primeira vez com sucesso o Monte Evereste em 1953, Kanchha Sherpa, morreu aos 92 anos, anunciou hoje a sua família.

"Não se sentia muito bem há alguns dias. Faleceu", disse um dos seus netos, Tenzing Chogyal Sherpa, à Agência de Notícias France Press (AFP).

Nascido em 1933, Kanchha Sherpa tinha 19 anos quando foi contratado como carregador na equipa liderada pelo neozelandês Edmund Hillary, que conquistou o pico mais alto do mundo (8.848 metros) com o nepalês Tenzing Norgay Sherpa, a 29 de maio de 1953.

Durante esta subida, o jovem carregador alcançou a famosa "zona da morte" - acima dos 8.000 metros - sem qualquer experiência prévia em montanhismo.

"Era uma lenda viva e uma inspiração para todos os montanhistas e para aqueles que trabalham nesta área. Perdemos o nosso guardião", disse o presidente da Associação Nepalesa de Montanhismo.

Foto DR/Swiss Foundations for Alpine Research

Os membros da expedição de 1953 reuniram-se na capital nepalesa, Katmandu, e caminharam durante duas semanas até chegarem ao acampamento-base, transportando tendas, comida e equipamento.

"Todos tiveram de caminhar porque não havia estradas, veículos ou aviões", relatou Kanchha Sherpa numa entrevista de 2013 à AFP.

Após a expedição de 1953, Kanchha Sherpa continuou a participar em inúmeras expedições durante 20 anos, antes de desistir por insistência da sua mulher.

De seguida, geriu uma pousada em Namche e criou uma fundação que financiava a educação de famílias pobres.