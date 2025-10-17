Morreu Ace Frehley, guitarrista dos KISS

Ace Frehley, icónico guitarrista da banda de hard rock KISS, morreu na noite passada aos 74 anos de idade.

Paul Daniel Frehley nasceu a 27 de Abril de 1951, no Bronx, Nova Iorque, tendo ficado conhecido pelas suas aptidões na guitarra, mas também era compositor, tendo sido um dos fundadores de uma das bandas norte-americanas mais icónicas do heavy metal.

Excêntrico, como praticamente todo a banda, que se produzia em palco com pinturas faciais reconhecidas pelos fãs e não só.

Morreu a 16 de Outubro de 2025, em Morristown, Nova Jersey.