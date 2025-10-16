Imigrante jordano morre em hospital da Florida sob custódia do ICE

Um imigrante da Jordânia morreu num hospital do Estado da Florida, quando se encontrava sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (ICE, na sigla em Inglês), um dia depois de ter sido transferido para tratamento.

A informação foi divulgada pelo ICE na quarta-feira.

Hasan Ali Moh'D Saleh, de 67 anos, proveniente da Jordânia, faleceu em 12 de outubro por paragem cardíaca, segundo o ICE.

O imigrante tinha sido transferido para o Hospital Comunitário Larkin, em Miami, um dia antes da morte, para tratamento e avaliação, devido a uma febre.

Saleh chegou aos EUA em março de 1994 e radicou-se na Florida, onde obteve a autorização de residência permanente.

Em 2018 foi declarado sentenciado a 24 meses de prisão por fraude eletrónica com cupões de alimentos.

Devido a esta condenação, Saleh perdeu a residência permanente e um juiz ordenou a sua deportação.

Depois de ter sido detido em 14 de setembro, em Pompano Beach, na Florida, foi transferido para o centro de detenção Krome para o processo de expulsão final.

Esta foi a segunda morte de um migrante sob custódia do ICE, no ano orçamental 2026, iniciado em 01 de outubro.

Antes, em 04 de outubro, morreu o mexicano Leo Cruz-Silva, de 34 anos, na prisão do condado de Ste. Genevieve, no Estado do Missouri.

Em 2025, o ICE contabilizou 21 mortes de migrantes sob a sua custódia, tantos quantos em 2020, durante a pandemia.

No último domingo for relatada a morte de dois migrantes em El Paso, no Estado do Texas. Axel Evarado Iquic-Sequen, de 30 anos, da Guatemala, e Manuel Mateo López, de 22, do México, morreram quando o veículo em que seguiam, com outros cinco migrantes, se despistou ao fugir da patrulha fronteiriça.