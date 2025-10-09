CDU lembra que "é a única força de esquerda" nas eleições em Santana

A candidatura da CDU ao Município de Santana esteve hoje de manhã em contacto com a população do concelho, para "reafirmar um facto essencial", a de que "é a única candidatura de esquerda que se apresenta às eleições autárquicas e a única força política que verdadeiramente defende os trabalhadores e o povo de Santana".

O cabeça-de-lista da CDU, Jordão Coelho, afirmou que "a nossa candidatura tem objetivos claros: lutar pelo bem-estar social, pela dignidade e pelos direitos do povo de Santana. Este concelho não pode continuar sem uma voz à esquerda do PSD — uma voz que levante os problemas dos trabalhadores, dos jovens, dos agricultores e das famílias".

O candidato sublinhou que a candidatura da CDU "é feita de gente do povo, com o povo e para o povo", tendo Jordão Coelho apresentado, ponto a ponto, as principais prioridades e compromissos para Santana, numa nota divulgada há pouco:

"Democracia participativa: criação de assembleias locais que deem voz direta à população na solução dos seus problemas.

Educação e juventude: colaboração com as escolas para melhorar as condições de apoio e criação de atividades de tempos livres para crianças e adolescentes.

Cultura viva: reavivar as tradições, apoiar as associações culturais e promover iniciativas que dignifiquem a identidade e o património do concelho.

Agricultura e trabalho: apoio efetivo aos agricultores, defesa da produção local, incentivo à fixação de empresas e criação de emprego.

Água a preço justo: renegociar o preço da água e garantir um serviço acessível e justo para todos.

Transportes públicos: melhorar as ligações entre freguesias e reduzir os tempos de espera.

Ambiente e Laurissilva: preservar o património natural e garantir uma política sustentável que respeite a terra e quem nela vive.

Infraestruturas: manter veredas e caminhos municipais com uma ação coordenada entre Câmara e Juntas de Freguesia."

"Santana tem potencial, mas tem sido esquecida", lamenta Jordão Coelho. "É urgente que o concelho reclame o que é seu por direito! Somos cidadãos que trabalham, pagam impostos e merecem respeito. A CDU compromete-se a lutar ao lado do povo, com coragem e seriedade, para transformar este concelho num lugar com oportunidades, justiça e futuro", reforçou.

Assim, como últimas palavras de ordem, "a CDU apela à mobilização de todos os santanenses para que, no próximo dia 12 de outubro, transformem o reconhecimento do seu trabalho em votos", pois entendem que "votar CDU é votar em quem luta, propõe e concretiza; votar CDU é garantir uma voz firme e corajosa na Câmara Municipal de Santana; votar CDU é escolher uma esquerda que não desiste, que está presente e que dá voz ao povo".