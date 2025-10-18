Américo Caldeira vence de forma categórica os 30 km do Ecotrail Funchal Madeira

Américo Caldeira, do Grupo Desportivo Estreito, foi o grande vencedor da prova dos 30 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025, ao completar o percurso em 2 horas, 24 minutos e 49 segundos.

O atleta impôs um ritmo fortíssimo desde os primeiros quilómetros e acabou por dominar completamente a corrida, deixando o segundo classificado, Inácio Camacho (Clube Escola do Estreito), a 28 minutos e 42 segundos. O pódio ficou completo com João Nogueira, da Associação Desportiva Atlético da Madeira, que terminou a 1 minuto e 12 segundos de Camacho.

Com esta prestação, Américo Caldeira foi a grande surpresa da manhã, ao ser quase 18 minutos mais rápido do que o vencedor da edição de 2024, Tiago Aires (2h42m53s).

(Notícia em actualização)