Saturnino Sousa pede mudança em Santa Cruz em nome do progresso

O candidato à Câmara de Santa Cruz pela coligação PSD/CDS-PP pede uma mudança em nome do progresso daquele concelho. Saturnino Sousa, num comício que teve lugar no centro da freguesia do Caniço, perante centenas de militantes e simpatizantes, salientou que no domingo "não vão estar em causa os próximos 4 anos, mas eventualmente os próximos 40 anos". "Estivemos 12 anos parados e não podemos continuar a passar ao lado do progresso", justificando, dessa forma, o voto na sua candidatura.

Entre as prioridades colocou o "Plano Diretor Municipal (PDM), o saneamento básico, a recolha de lixo e a limpeza das ruas", áreas onde diz existirem, actualmente, problemas, que esperam por solução há 12 anos. "Sim, porque foi só nos dois últimos meses que se preocuparam com isso. Depois das eleições volta tudo ao mesmo", apontou.

Criticando as falsas promessas, o candidato, sem mencionar nomes, fez questão de dizer que "prometem tudo, até um subsídio de 36 cêntimos por quilo de banana de apoio ⁠aos produtores", acrescentando que "não vamos fazer isso. Porque não fazemos falsas promessas, nem metemos pensos rápidos. Vamos apoiar os agricultores, mas com a abertura de novos caminhos agrícolas, com apoio ao registo do parcelar e com uma intervenção junto do Governo para ajudar a resolver os problemas na água de rega e de combate às pragas".

O diálogo com os governos da Região e da República serão uma aposta da coligação PSD/CDS-PP, de modo a resolver os problemas das pessoas. Com o Governo Regional, Saturnino Sousa espera poder agilizar a construção de mais habitação, a melhoria dos acessos rodoviários e da rede de esgotos, a cobertura dos pavilhões das escolas e a revisão do PDM. Com Lisboa pretende exercer uma magistratura de influência e celebrar protocolos para que a nova esquadra da PSD seja uma realidade.

"Queremos trabalhar em conjunto com todos: Juntas de Freguesia, Governo Regional e Governo da República. Connosco o concelho não vai ser arma de arremesso político", afiançou.

Com a campanha na recta final, Saturnino Sousa diz estar a sentir ventos de mudança em Santa Cruz. "No início as pessoas olhavam para nós com alguma reserva. A cada dia que passa, e à medida que vamos apresentando as nossas propostas e projectos, as pessoas vão percebendo que o nosso projecto é claramente o melhor projecto para Santa Cruz", argumentou.

Referindo-se ao que diz serem manobras dos perfis falsos, o candidato apontou que "primeiro chamaram-me professor promessas, depois tentaram-nos colar o rótulo de corruptos e vendidos. Agora vêm acenar o outra vez com o fantasma do regresso dos que levaram o município à falência". No seu entender não passa de "conversa para tentar enganar as pessoas", defendendo que tal só mostra que "reconhecem a qualidade da nossa equipa, e a mais-valia do nosso projecto não tendo por isso argumentos para contrapoR", avalia.

Perante tudo isso, Saturnino Sousa pediu um voto de confiança nas equipas que apresenta para a câmara de Santa Cruz e para as juntas de freguesia do Caniço, da Camacha, de Gaula, de Santa Cruz e do Santo da Serra. "Este domingo tenho a certeza de que a população do concelho vai votar 'Mais Santa Cruz', porque esta equipa merece e o concelho precisa", concluiu.