Madeira SAD defronta KHF Istogu do Kosovo

O Madeira Andebol SAD vai defrontar a formação do KHF Istogu do Kosovo, na 3.ª eliminatória da EHF European Cup, assim determinou o sorteio realizado na sede da Federação Europeia da modalidade em Viena.

As madeirenses recebem no dia 8 ou 9 de Novembro, no Pavilhão do Funchal as kosovares para a disputa da 1.ª mão. Nos dias 15 ou 16 de Novembro, terá lugar a 2.ª mão no Kosovo. Uma estreia para o andebol da Região em termos europeus pois nunca haviam disputado um jogo europeu com uma formação do Kosovo.