“As sondagens e estudos de opinião são o que são. Muitas vezes ficam longe dos resultados eleitorais que acontecem nos domingos das eleições”, afirmou Ricardo Lume em reacção ao estudo da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira.

A confirmarem-se as previsões a coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, terá uma vitória folgada com 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%. O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2% e a confirmação da próxima vereação terá: 6 elementos da coligação PSD/CDS, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.

Fora destas contas fica a CDU, com 1,7% dos votos.

“Da nossa parte continuamos com o trabalho que temos mantido junto das populações”, assume Ricardo Luem, vincando que “a CDU foi a única força política que constituiu a voz das populações”.

Para o candidato a escolha do próximo domingo é simples: “As pessoas votam em quem tem provas dadas e demonstra que com a força que tem e luta todos os dias”.

A alternativa é “votar naqueles partidos que fazer das falsas promessas a sua agenda”, designadamente o PSD e o CDS, sentencia o candidato comunista.

Ainda de acordo com o estudo entre as forças menos expressivas, a Iniciativa Liberal regista 3% e o PAN obtém 1,4%. Abaixo de 1% surgem ADN, BE, Livre, MPT, PTP, Nova Direita e, no fundo da tabela, o RIR, com 0% de intenções de voto. A sondagem regista ainda 11,2% de indecisos e 1,6% de eleitores que afirmam pretender votar em branco ou nulo.