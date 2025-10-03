Doroteia defende projecto para descongestionar o trânsito junto à Escola Secundária da Calheta

A candidata do PSD/M à Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, anunciou como prioridade, na área da mobilidade e estacionamento, para o seu mandato, a criação de uma terceira faixa de rodagem junto à Escola Secundária, acompanhada de uma zona de Kiss and Ride, destinada a facilitar a circulação automóvel nos horários de maior afluência.

A proposta surge em resposta a um apelo sentido e repetido ao longo dos últimos anos, tanto pela própria comunidade escolar, como pelos pais, professores e automobilistas que diariamente enfrentam dificuldades no acesso ao estabelecimento.

O objectivo, revela, passa por “descongestionar o trânsito nas horas de entrada e saída, garantir maior segurança aos alunos e disciplinar a circulação de veículos” naquela zona crítica.

“Este projecto resulta da necessidade identificada por todos os que aqui circulam. Sabemos que, todos os dias, o trânsito nesta área representa um problema, com riscos acrescidos para quem entra e sai da escola. Criar uma terceira faixa e uma zona de Kiss and Ride é uma solução prática, que vai trazer mais fluidez e segurança para a comunidade”, sublinha Doroteia Leça.

A proposta inclui não apenas a criação da faixa adicional para estacionamento temporário e circulação, mas também um redesenho da zona envolvente para assegurar que o tráfego seja disciplinado e que os veículos possam circular sem bloqueios ou constrangimentos sobretudo em momentos críticos nos períodos da manhã com aumento do fluxo rodoviário.

Para Doroteia Leça, este é mais um exemplo da forma como o PSD pretende responder às necessidades da população, valorizando a proximidade com a comunidade escolar e assumindo o compromisso de encontrar soluções para os problemas concretos que afetam as famílias calhetenses.

“Estamos a falar de uma intervenção que terá impacto directo na qualidade de vida de quem estuda, ensina e trabalha nesta escola, mas também de todos os que diariamente circulam nesta zona. É um investimento em segurança, organização e tranquilidade para a nossa população”, reforçou a candidata social-democrata.

Com este projecto, o PSD pretende dar uma resposta concreta a uma necessidade prioritária e visível, demonstrando a sua capacidade de planear e executar soluções eficazes, sempre com foco nas pessoas e na melhoria das condições de vida no concelho da Calheta.