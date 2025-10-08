Baixar IRS aumenta PIB e reformas mais baixas com aumentos reais

Bom dia. Quarta-feira, 8 de Outubro de 2025, e estas são as principais notícias que marcam os jornais nacionais.

Na revista Sábado:

- "Pesadelo Spinumviva. O cerco a Montenegro"

- "Especial. A droga voltou a Rabo de Peixe, 24 anos depois da maré de cocaína"

- "Batalha por Lisboa. Moedas, a máquina na rua, contra Leitão, a solitária"

- "As ricas refeições de trabalho de Luísa Salgueiro. A autarca de Matosinhos faz almoços de 1.000 euros em marisqueiras"

- "Burlas a atores. Os escândalos financeiros das agências dos famosos"

No Diário de Notícias:

- "Fluxo de imigrantes deverá cair para quase metade até 2027"

- "Autárquicas. Sebastião Bugalho é a estrela relutante da campanha do PSD"

- "Miguel Corte-Real. 'O PSD abandonou o Porto, e a prova disso foi ter ido buscar um candidato que não sabe para que lado fica Campanhã'"

- "Crime. Moedas fala de aumento de 60% das violações no Martim Moniz -- mas afinal não foi no Martim Moniz"

- "Clima. Energias limpas ultrapassam fósseis pela primeira vez em termos mundiais"

- "Fabrice d'Almeida, historiador. 'Imposto sobre rendimento começou quando ricos aceitaram pagá-lo, na Primeira Guerra Mundial, em países como EUA e França'"

- "Faixa de Gaza. Armas não se calam, mas o diálogo avança dois anos depois do ataque do Hamas"

- "EUA. Lei da insurreição é arma para Trump enviar tropas para cidades democratas"

No Correio da Manhã:

- "Ritmo sobe para 1,9% este ano. Baixa de IRS dá gás ao PIB"

- "Reportagem do CM no segundo aniversário do 7 de outubro. Homenagens em Israel e bombardeamentos em Gaza"

- "MP e PJ querem ver contas bancárias de Montenegro"

- "Escolas. Professores portugueses adoram a profissão"

- "Tráfico de haxixe. Veleiro carregado de droga no Guadiana"

- "Política. Passos Coelho afasta linhas vermelhas com o Chega"

- "Moçambique. Empresário raptado em Maputo"

- "Flotilha. Ativistas pagam viagem de regresso"

- "Sporting. Leão oferece 3,9 milhões para Trincão renovar"

- "Processo. Dinheiro russo no Benfica só entrou à segunda tentativa"

No Público:

- "Ensino. Escolas deverão perder 59 mil alunos na próxima década. Continuará a ser preciso contratar 3800 docentes por ano"

- "Dinheiro da Transição Justa financia hotéis de luxo no Alentejo"

- "Carneiro procura lugar de líder em campanha de xeque-mate"

- "Spinumviva. Ministério Público ainda aguarda documentação"

- "Orçamento do Estado. Nova redução do IRS custa 110 milhões. De fora, solução para ISP"

- "Israel. Silêncio e protestos marcam memória do 7 de outubro"

- "Festival Prisma, Aveiro. Um órgão e um triplo pêndulo para 'sintonizar o movimento da vida'"

- "Livro. Corruptos, recolonizados e pobres: como Banco Mundial e FMI tramaram Moçambique"

No Jornal de Notícias:

- "PSD e PS taco a taco na corrida pelo Porto. Sondagem. Pedro Duarte (33,1%) com vantagem de apenas duas décimas sobre Manuel Pizarro (32,9%)"

- "FC Porto. Reforços pegaram de estaca. Borja Sainz, Froholdt e Bednarek fizeram o pleno nos dez jogos oficiais. Villas-Boas ataca arbitragem, Benfica e Sporting"

- "Termas. Estado paga tratamentos mas limita acessos e despesa"

- "Médico condenado por morte de doente com penicilina"

- "Spinumviva. Montenegro revoltado com 'pouca-vergonha'"

- "Redes. Queixa-crime contra Ventura por incitamento ao ódio"

- "Prisma. Luzes, arte e tecnologia em Aveiro"

- "Luísa Sonza. Cantora nas Maldivas antes dos concertos em Portugal"

- "Braga e Guimarães. Governo assume custo do metrobus"

- "Educação. Professores portugueses entre os mais velhos do Mundo"

No Negócios:

- "Pensões mais baixas devem ter ganhos reais em 2026"

- "Portagens asseguram receita recorde de 1,4 mil milhões"

- "Ao sétimo dia, 'fecho' dos EUA dá brilho ao ouro"

- "Famílias perdem peso mas ainda são elas a puxar pela economia"

- "Metalurgia contra cópia das tarifas de Trump pela UE"

- "Sustentabilidade 20|30. Joana Gomes Cardoso, comissária-geral da Expo 2025. Uma Expo como a de Osaca 'é um fórum diplomático brutal'"

No O Jornal Económico:

- "Renováveis nos EUA travam a fundo com Trump"

- "Alqueva dá anualmente ao Orçamento mais de 330 milhões"

- "Têxteis e vinho reclamam apoio à internacionalização e promoção do 'Made in Portugal'"

- "Agências de viagens pedem fundo de proteção em caso de falência de companhias aéreas"

- "'Portugal deve apostar em bens e serviços menos vulneráveis às tarifas'. Pedro da Costa Mendes. Advogado sugere aposta em 'back offices' empresariais e serviços partilhados, centros de logística e estratégia e data centers"

- "MP ainda sem 'convicção formada' para encerrar averiguação preventiva a Montenegro"

- "'Concentração bancária significa menos receita fiscal e preços mais altos'. Paulo Marcos, líder do sindicato dos quadros técnicos e bancários"

- "Banco de Portugal revê em alta crescimento para 1,9%"

No Record:

- "Picados. Villas-Boas e Rui Costa atacam-se por causa das arbitragens"

- "Sporting. Diomande volta na Taça"

- "Benfica. 'Mourinho é meu treinador', Noronha Lopes formalizou lista"

- "FC Porto. Polacos de betão. Dupla Bednarek e Kiwior ainda não sofreu golos"

- "Ronaldo sem dúvidas: 'Se pudesse jogava só pela seleção'"

- "Futebol feminino. Taça Europa. Sporting 3-0 Rosengard. Liga dos Campeões. Juventus 2-1 Benfica. Portuguesas com sortes diferentes"

No O Jogo:

- "Sem filtro. Villas-Boas contundente sobre o momento atual do futebol português. 'Nomeação para o clássico premiou a mediocridade'. 'Estamos ansiosos para ver quem ganha o prémio de calimero do ano'"

- "Dragões vão apresentar queixa por agressão de Pavlidis a Gabri Veiga"

- "Benfica. Rui Costa atira-se a todos. Do caso Conti às declarações do homólogo portista"

- "Noronha Lopes apresentou órgãos sociais. 'Mourinho é um grande treinador, é o meu treinador'"

- "Nuno Gomes. 'Estamos a trabalhar no Bernardo Silva'"

- "Sporting. Luis Suárez marca ao ritmo de Gyokeres"

- "Matheus Reis pode sair em janeiro"

- "Internacional. Sérgio Conceição ruma ao Al Ittihad"

- "Seleção Nacional. 'Agora sentimos mais espírito e união'. Palhinha dá o mote para os jogos contra Irlanda e Hungria"

- "Futebol feminino. Benfica perde [2-1] e Sporting vence [3-0] na Europa"

E no A Bola:

- "'Vou ser melhor presidente que jogador'. Rui Costa esteve na redação de A Bola e revelou ideias para o futuro"

- "Sporting. Nuno Santos pronto para voltar"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca rivais e arbitragem"

- "Seleção Nacional. João Palhinha vive das fases mais felizes da sua vida"

- "Futebol feminino. Águias perdem na Champions e leoas vencem na Europa Cup"

- "Faz hoje 20 anos que AKWA apurou Angola para o Mundial-2006"