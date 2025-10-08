Baixar IRS aumenta PIB e reformas mais baixas com aumentos reais
Estas são duas notícias que se destacam nos jornais nacionais desta quarta-feira
Bom dia. Quarta-feira, 8 de Outubro de 2025, e estas são as principais notícias que marcam os jornais nacionais.
Na revista Sábado:
- "Pesadelo Spinumviva. O cerco a Montenegro"
- "Especial. A droga voltou a Rabo de Peixe, 24 anos depois da maré de cocaína"
- "Batalha por Lisboa. Moedas, a máquina na rua, contra Leitão, a solitária"
- "As ricas refeições de trabalho de Luísa Salgueiro. A autarca de Matosinhos faz almoços de 1.000 euros em marisqueiras"
- "Burlas a atores. Os escândalos financeiros das agências dos famosos"
No Diário de Notícias:
- "Fluxo de imigrantes deverá cair para quase metade até 2027"
- "Autárquicas. Sebastião Bugalho é a estrela relutante da campanha do PSD"
- "Miguel Corte-Real. 'O PSD abandonou o Porto, e a prova disso foi ter ido buscar um candidato que não sabe para que lado fica Campanhã'"
- "Crime. Moedas fala de aumento de 60% das violações no Martim Moniz -- mas afinal não foi no Martim Moniz"
- "Clima. Energias limpas ultrapassam fósseis pela primeira vez em termos mundiais"
- "Fabrice d'Almeida, historiador. 'Imposto sobre rendimento começou quando ricos aceitaram pagá-lo, na Primeira Guerra Mundial, em países como EUA e França'"
- "Faixa de Gaza. Armas não se calam, mas o diálogo avança dois anos depois do ataque do Hamas"
- "EUA. Lei da insurreição é arma para Trump enviar tropas para cidades democratas"
No Correio da Manhã:
- "Ritmo sobe para 1,9% este ano. Baixa de IRS dá gás ao PIB"
- "Reportagem do CM no segundo aniversário do 7 de outubro. Homenagens em Israel e bombardeamentos em Gaza"
- "MP e PJ querem ver contas bancárias de Montenegro"
- "Escolas. Professores portugueses adoram a profissão"
- "Tráfico de haxixe. Veleiro carregado de droga no Guadiana"
- "Política. Passos Coelho afasta linhas vermelhas com o Chega"
- "Moçambique. Empresário raptado em Maputo"
- "Flotilha. Ativistas pagam viagem de regresso"
- "Sporting. Leão oferece 3,9 milhões para Trincão renovar"
- "Processo. Dinheiro russo no Benfica só entrou à segunda tentativa"
No Público:
- "Ensino. Escolas deverão perder 59 mil alunos na próxima década. Continuará a ser preciso contratar 3800 docentes por ano"
- "Dinheiro da Transição Justa financia hotéis de luxo no Alentejo"
- "Carneiro procura lugar de líder em campanha de xeque-mate"
- "Spinumviva. Ministério Público ainda aguarda documentação"
- "Orçamento do Estado. Nova redução do IRS custa 110 milhões. De fora, solução para ISP"
- "Israel. Silêncio e protestos marcam memória do 7 de outubro"
- "Festival Prisma, Aveiro. Um órgão e um triplo pêndulo para 'sintonizar o movimento da vida'"
- "Livro. Corruptos, recolonizados e pobres: como Banco Mundial e FMI tramaram Moçambique"
No Jornal de Notícias:
- "PSD e PS taco a taco na corrida pelo Porto. Sondagem. Pedro Duarte (33,1%) com vantagem de apenas duas décimas sobre Manuel Pizarro (32,9%)"
- "FC Porto. Reforços pegaram de estaca. Borja Sainz, Froholdt e Bednarek fizeram o pleno nos dez jogos oficiais. Villas-Boas ataca arbitragem, Benfica e Sporting"
- "Termas. Estado paga tratamentos mas limita acessos e despesa"
- "Médico condenado por morte de doente com penicilina"
- "Spinumviva. Montenegro revoltado com 'pouca-vergonha'"
- "Redes. Queixa-crime contra Ventura por incitamento ao ódio"
- "Prisma. Luzes, arte e tecnologia em Aveiro"
- "Luísa Sonza. Cantora nas Maldivas antes dos concertos em Portugal"
- "Braga e Guimarães. Governo assume custo do metrobus"
- "Educação. Professores portugueses entre os mais velhos do Mundo"
No Negócios:
- "Pensões mais baixas devem ter ganhos reais em 2026"
- "Portagens asseguram receita recorde de 1,4 mil milhões"
- "Ao sétimo dia, 'fecho' dos EUA dá brilho ao ouro"
- "Famílias perdem peso mas ainda são elas a puxar pela economia"
- "Metalurgia contra cópia das tarifas de Trump pela UE"
- "Sustentabilidade 20|30. Joana Gomes Cardoso, comissária-geral da Expo 2025. Uma Expo como a de Osaca 'é um fórum diplomático brutal'"
No O Jornal Económico:
- "Renováveis nos EUA travam a fundo com Trump"
- "Alqueva dá anualmente ao Orçamento mais de 330 milhões"
- "Têxteis e vinho reclamam apoio à internacionalização e promoção do 'Made in Portugal'"
- "Agências de viagens pedem fundo de proteção em caso de falência de companhias aéreas"
- "'Portugal deve apostar em bens e serviços menos vulneráveis às tarifas'. Pedro da Costa Mendes. Advogado sugere aposta em 'back offices' empresariais e serviços partilhados, centros de logística e estratégia e data centers"
- "MP ainda sem 'convicção formada' para encerrar averiguação preventiva a Montenegro"
- "'Concentração bancária significa menos receita fiscal e preços mais altos'. Paulo Marcos, líder do sindicato dos quadros técnicos e bancários"
- "Banco de Portugal revê em alta crescimento para 1,9%"
No Record:
- "Picados. Villas-Boas e Rui Costa atacam-se por causa das arbitragens"
- "Sporting. Diomande volta na Taça"
- "Benfica. 'Mourinho é meu treinador', Noronha Lopes formalizou lista"
- "FC Porto. Polacos de betão. Dupla Bednarek e Kiwior ainda não sofreu golos"
- "Ronaldo sem dúvidas: 'Se pudesse jogava só pela seleção'"
- "Futebol feminino. Taça Europa. Sporting 3-0 Rosengard. Liga dos Campeões. Juventus 2-1 Benfica. Portuguesas com sortes diferentes"
No O Jogo:
- "Sem filtro. Villas-Boas contundente sobre o momento atual do futebol português. 'Nomeação para o clássico premiou a mediocridade'. 'Estamos ansiosos para ver quem ganha o prémio de calimero do ano'"
- "Dragões vão apresentar queixa por agressão de Pavlidis a Gabri Veiga"
- "Benfica. Rui Costa atira-se a todos. Do caso Conti às declarações do homólogo portista"
- "Noronha Lopes apresentou órgãos sociais. 'Mourinho é um grande treinador, é o meu treinador'"
- "Nuno Gomes. 'Estamos a trabalhar no Bernardo Silva'"
- "Sporting. Luis Suárez marca ao ritmo de Gyokeres"
- "Matheus Reis pode sair em janeiro"
- "Internacional. Sérgio Conceição ruma ao Al Ittihad"
- "Seleção Nacional. 'Agora sentimos mais espírito e união'. Palhinha dá o mote para os jogos contra Irlanda e Hungria"
- "Futebol feminino. Benfica perde [2-1] e Sporting vence [3-0] na Europa"
E no A Bola:
- "'Vou ser melhor presidente que jogador'. Rui Costa esteve na redação de A Bola e revelou ideias para o futuro"
- "Sporting. Nuno Santos pronto para voltar"
- "FC Porto. Villas-Boas ataca rivais e arbitragem"
- "Seleção Nacional. João Palhinha vive das fases mais felizes da sua vida"
- "Futebol feminino. Águias perdem na Champions e leoas vencem na Europa Cup"
- "Faz hoje 20 anos que AKWA apurou Angola para o Mundial-2006"