Centralização dos direitos televisivos no futebol profissional em Portugal

Em 2021 foi aprovado, em Conselho de Ministros, o Decreto-Lei que determina a comercialização centralizada dos direitos televisivos e multimédia dos jogos de futebol das I e II Ligas em Portugal, centralização a implementar até à época desportiva 2028/2029, salvaguardando os efeitos dos contratos em vigor.

Mas em que consiste este Decreto- Lei que tanta discussão tem gerado entre os dirigentes do futebol português.

O objectivo desta iniciativa legislativa é valorizar os direitos televisivos e multimédia das competições profissionais de futebol, tornando igualmente a distribuição das receitas mais equitativa entre sociedades desportivas que competem nas competições profissionais.

Deste modo, o diploma determina o seguinte:

-A impossibilidade de as sociedades desportivas participantes nas I e II Ligas comercializarem de forma individualizada os direitos dos respectivos jogos relativos às épocas 2028/2029 e seguintes;

- Que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional apresentem uma proposta de modelo centralizado de comercialização (até ao final da época desportiva de 2025/2026);

- Que a Autoridade da Concorrência aprove o referido modelo.

A avaliação feita ao sistema de comercialização individualizada destes direitos - que vigora em Portugal - demonstra que, no que concerne às receitas provenientes da comercialização dos mesmos, a diferença entre a sociedade desportiva que mais recebe e a que menos recebe é de aproximadamente 15 vezes, traduzindo-se, assim, em assinaláveis desigualdades quando se compara com países que já adoptaram o modelo de comercialização centralizada. Por exemplo, em Espanha e em Itália a diferença é de três vezes mais, na Alemanha 2,5 vezes mais e em Inglaterra 1,3 vezes mais.

O modelo actualmente em vigor traduz-se numa menor competitividade dos campeonatos e limita a concorrência nos mercados de comercialização destes direitos. Já a centralização dos direitos de transmissão televisiva responde positivamente à recomendação da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, sendo expectável, igualmente, um aumento de receitas, tendo em conta as diversas experiências internacionais conhecidas.