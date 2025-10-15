Comissão de inquérito ao INEM suspensa durante discussão orçamental

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar responsabilidades políticas e de gestão do INEM nos últimos seis anos aprovou hoje a suspensão dos trabalhos durante o período de discussão e votação do Orçamento do Estado para 2026.

A suspensão dos trabalhos da CPI ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) entre 29 de outubro e 27 de novembro foi aprovada por unanimidade.

Esta é a segunda vez que os trabalhos serão suspensos, depois da paragem entre 01 e 12 de outubro devido às eleições autárquicas.

A criação da CPI foi aprovada em julho por proposta da Iniciativa Liberal. É composta por 24 deputados e tem 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.