Notícia é avançada hoje pelo jornal 'Público'
Está na hora de ficar a par dos temas em destaque nas primeiras páginas dos jornais deste sábado, dia 11 de Outubro, com destaque para o caso do juiz desembargador madeirense Ivo Rosa.
"Procurador-geral votou a favor de averiguação ao inquérito a Ivo Rosa" é um dos temas em destaque na edição de hoje do 'Público'. O matutino refere ainda que o "presidente do sindicato dos procuradores critica decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que considera que “extravasou as suas competências”, e lamenta a criação de precedente perigoso.
A atribuição do Nobel da Paz a María Corina Machado e o jogo de apuramento para o Mundial2026, que coloca Portugal frente à Irlanda, merecem também destaque.
Portugal tenta ficar mais perto do apuramento para o Mundial na recepção à Irlanda
A seleção portuguesa tenta hoje ficar mais perto do apuramento para o Mundial2026 de futebol e continuar vitoriosa na terceira jornada do Grupo F, na receção à Irlanda, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Títulos dos jornais de hoje:
Público
- "Nobel da Paz. Corina Machado, a engenheira que não ligava à política até que 'algo fez clique'"
- "Aumento salarial de 5,3% previsto no OE agrava taxa efectiva de IRS"
- "Faixa de Gaza. Israel retira tropas: 'O cessar-fogo está em vigor'"
- "Victor Hugo Pontes. 'O São João tem de ser muito mais um reflexo do mundo'"
- "Gastronomia. Mão portuguesa nos melhores restaurantes do mundo"
- "'Parece um deserto'. Viagem ao lugar mais envelhecido de Portugal"
Jornal de Notícias
- "Edifício do Estado em ruínas abriga dezenas de imigrantes no Porto"
- "TGV em Gaia. 'Lançaram a bomba e deixaram-nos a vida em suspenso'. Famílias da freguesia de Canelas foram informadas da expropriação"
- "Assédio. Despedido por mostrar o pénis às colegas de trabalho"
- "Gondomar. Falsos polícias roubam cem mil euros em barras de prata"
- "Orçamento. Pensões a partir de 575 euros excluídas do complemento solidário"
- "Gaza. Milhares de pessoas de volta a casa"
- "Prémio. Nobel da Paz para líder da oposição na Venezuela"
- "Festival. Espírito de David Lynch no 'close up' de Famalicão"
- "Seleção. Todos a 'remar para o mesmo lado' alheios às polémicas do futebol caseiro"
- "Ataque. Taça da Liga serve de ensaio para regresso do álcool aos estádios"
Correio da Manhã
- "Assédio sexual em gabinete de ministro, Jovem assessora não aguentou perseguição e pediu demissão, Investigação do Ministério da Agricultura investiga denúncia contra Nataniel Araújo"
- "Descendente de portugueses conquista Nobel da Paz e derrota Trump, Corina Machado venezuelana opositora de Maduro"
- "Governo reconhece: Equilíbrio da Segurança Social depende dos imigrantes"
- "Pacto de morte: Irmã de vítima revoltada critica escola"
- "Em Sintra: Mulher polícia faz de parteira"
- "Para Vilar do Paraíso: Consórcio quer mudar estação de TGV em Gaia"
- "Mistério no Fundão: Carro em chamas deixa corpo carbonizado"
- "Portugal Irlanda, 19:45: Martínez vai rodar jogadores na dupla jornada"
- "Hoje: O contrato milionário de Jesus no Benfica"
- "Vidas: Lili fala sobre Marco Paulo, 'Tinha milhões e não gastava nada'"
O Jogo
- "'Farioli tem visão, paixão e energia'. André Villas-Boas feliz com o início de época, mas pede cautela"
- "Líder portista lança ideia de mais clássicos, jogos no estrangeiro e uma Supertaça Ibérica"
- "Duras críticas ao Al Ittihad na negociação por Mora. 'Mexer com a cabeça do miúdo e falar com ele foi no limite da ética'"
- Benfica. Rui Costa aposta em Humberto Coelho. Risca da lista Fernando Tavares e chama capitão histórico"
- "MAG confirmou sete candidaturas"
- "Sudakov lesionou-se no ombro esquerdo"
- "Sporting. 'Vai ser cada vez mais difícil contratar'. Salgado Zenha, "vice" leonino, falou dos obstáculos do mercado"
- "Diomande volta hoje em jogo-treino"
- "Reportagem. Modesto clube sueco pode fazer feliz localidade de 800 habitantes. Mjallby: da falência à hipótese do título em nove anos"
- "Portugal-Irlanda. Roberto Martínez. 'É uma fase esquisita, só com seis jogos, não há margem de erro'/ Bruno Fernandes. 'Sinto-me muito bem em Manchester, adoro a pressão'"
A Bola
- "Benfica admite diálogo. Rui Costa e a relação com Sporting e FC Porto. 'Não queremos que o futebol seja uma selva'"
- "Humberto Coelho na lista como vice-presidente"
- "Sudakov lesionou-se no ombro esquerdo e preocupa"
- "Sporting. Gonçalo Inácio imparável... ainda não falhou um minuto"
- "Diomande está de volta e é para segurar"
- "Fc Porto. Villas-Boas recorda 'primeiro ano de mandato violento'"
- "Al Ittihad tentou brincar e entrou na cabeça do Rodrigo Mora"
- "Seleção sub-21. Desta vez a vítima foi a Bulgária"
- "Apuramento Mundial-2026. Portugal-Irlanda 19H45"
- "'Não há margem de erro'. Roberto Martínez contra excessos de otimismo"
- "'Não foi pelo mundial que recusei a Arábia Saudita. Bruno Fernandes continua a preferir o Manchester United"
- "Lembra-se de Walsh, o irlandês mais português?"
Record
- "Sporting: Leão já pensa em janeiro, Alvos definidos para o próximo mercado"
- "FC Porto: Villas Boas assume, 'Andamos todos às cabeçadas', "Os três presidentes não se podem ver'"
- "Alerta Sudakov, Lesionado no ombro, Forçado a abandonar o Islândia - Ucrânia, Rui Costa 'Não queremos que o futebol português seja uma selva', Humberto Coelho integra lista como vice, Tiago Pinto fala em demagogia, 'Não votaria em ninguém'"
- "Football Summit: Reinaldo Teixeira Líder da Liga APEI, 'Temos de nos entender'"
- "Mundial 2026: Martínez e o ambiente dos últimos dias 'Em Portugal a rivalidade é muito forte', Bruno Fernandes "Ganhar o Mundial é um sonho'"
- "Euro 2027 Sub-21: Portugal 3 - 0 Bulgária, Miúdos só com vitórias"