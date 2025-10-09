Na visita à Escola Secundária Francisco Franco, no âmbito da sessão solene alusiva ao Dia da Escola, o presidente do Governo Regional afirma que a sondagem que dá bons resultados ao PSD na autarquia do Funchal é “um sintoma da experiência que as pessoas tiveram no Funchal, ou seja, o Funchal foi desgovernado durante oito anos por uma coligação de esquerda que não fez nada e agora as pessoas fazem uma comparação pela experiência entre aquilo que foram oitos anos de desorganização e o actual quadro governativo liderado pelo PSD que é, efectivamente, outra forma de governar”.

Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas, afirmou que as expectativas são positivas, contudo “apesar da sondagem, as eleições são decididas com o voto dos eleitores e os nossos militantes e simpatizantes não podem desmobilizar”.