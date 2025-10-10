Trump anuncia sobretaxa de 100% a importações da China a partir de Novembro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje a imposição de uma sobretaxa de 100% a importações da China, a partir de novembro, em resposta a medidas comerciais "extremamente hostis" de Pequim.

A partir de 1 de novembro - ou até antes, "dependendo de quaisquer ações ou alterações futuras tomadas pela China" - os Estados Unidos imporão "uma tarifa de 100% à China, para além de qualquer tarifa que estejam atualmente a pagar", afirmou Trump na rede social Truth.

Também no início do próximo mês, adiantou, Washington imporá controlos de exportação a "todo e qualquer software crítico".