"A responsabilidade financeira municipal deve assentar em orçamentos equilibrados", defende a IL

A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, Sara Jardim, defende que "cada euro gasto pela autarquia deve ser encarado como um euro pago pelos munícipes e pelos contribuintes, exigindo, por isso, uma gestão orçamental responsável, transparente e orientada para resultados".

“O respeito pelo dinheiro e pelo sacrifício dos cidadãos exige que o orçamento camarário seja gerido com responsabilidade e transparência. Sem responsabilidade não há resultados, e sem transparência não há confiança”, sublinhou Sara Jardim em nota a imprensa.

A candidata liberal considera que "a responsabilidade financeira municipal deve assentar em orçamentos equilibrados, medidas de controlo e redução de despesas, uma avaliação rigorosa de custos e benefícios e uma gestão eficiente das isenções e reduções fiscais".

“Queremos uma autarquia que incentive o desempenho e a poupança, que seja transparente na contratação pública e nas contas municipais”, acrescentou.

Entre as propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal para o Funchal, destaca-se "a criação de um Portal da Transparência Municipal, que permita aos cidadãos consultar contratos, nomeações e execução orçamental, bem como a realização obrigatória de auditorias externas e a publicação de relatórios de desempenho".

Sara Jardim defende ainda que "todas as reuniões dos órgãos autárquicos sejam transmitidas online, promovendo uma cultura de escrutínio público e proximidade com os cidadãos".

“Uma autarquia do século XXI não pode ter uma gestão financeira própria do século XIX — antiquada, opaca e feita ‘em cima do joelho’. Numa altura em que os contribuintes fazem um esforço hercúleo para suportar as suas despesas, o dinheiro dos impostos não pode ser desbaratado nem aplicado sem retorno. Uma autarquia liberal é uma autarquia que gasta com sentido e com foco nos resultados”, concluiu a candidata.