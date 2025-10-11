Fogo na Póvoa de Lanhoso está a ser combatido por 8 meios aéreos

Um incêndio que deflagrou hoje na freguesia de Brunhais, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, está a ser combatido por oito meios aéreos e mais de 50 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Ave, o alerta para o fogo foi dado às 11:42, sendo que o incêndio lavra "numa zona de mato".

A mesma fonte referiu que "não há habitações em risco.

No total, combatem aquele incêndio 52 operacionais, apoiados por 13 viaturas e oito meios aéreos (aviões e helicópteros).