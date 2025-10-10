IL quer Junta de Câmara de Lobos "moderna, digital e ao serviço das pessoas "

O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Roberto Jesus, emitiu uma nota onde defende que "uma Junta moderna deve estar ao serviço das pessoas - de forma eficiente, acessível e transparente", reforçando que "a modernização dos serviços públicos é, por isso, uma das principais prioridades da candidatura liberal à freguesia".

"É tempo de dar um salto na modernização dos serviços públicos da nossa freguesia", afirma Roberto Jesus, citado na nota de imprensa neste último dia de campanha, sublinhando que "o primeiro passo será a adesão ao programa nacional 'A Minha Rua', uma plataforma digital governamental que permite aos cidadãos reportar, de forma simples e imediata, situações que afetam o espaço público - desde iluminação danificada a jardins mal cuidados, veículos abandonados ou pedidos de recolha de eletrodomésticos".

Assim, refere, "caso a adesão direta ao programa não seja tecnicamente possível, a candidatura liberal propõe a criação de um portal próprio da Junta de Freguesia, com as mesmas funcionalidades, permitindo aos cidadãos comunicar problemas e acompanhar o estado da sua resolução em tempo real, sem burocracias e com total transparência". Para Roberto Jesus, "modernizar a Junta é mais do que investir em tecnologia: é respeitar o tempo dos cidadãos e dar liberdade a quem quer criar e fazer mais pela freguesia".

Continuando com outro ponto central da proposta, "a reorganização e digitalização da gestão do espaço de co-work atualmente sob a alçada da Câmara Municipal", na qual defendem que "hoje, quem pretende utilizar este espaço enfrenta um processo lento e desajustado: é necessário reservar com vários dias de antecedência e deslocar-se à Câmara para efetuar o pagamento. É um modelo do passado", refere o candidato.

A IL propõe que "este espaço passe para a gestão direta da Junta de Freguesia, tornando-o verdadeiramente útil à comunidade local, com reservas imediatas e pagamentos online, à semelhança do que já acontece na maioria dos espaços co-work modernos do país", acreditando que "esta medida visa atrair novos empreendedores, apoiar o trabalho remoto e fomentar o empreendedorismo jovem em Câmara de Lobos".

E conclui: "Com uma Junta mais próxima, mais digital e mais eficiente, Câmara de Lobos pode ser exemplo de inovação e dinamismo local."