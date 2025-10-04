IL defende medidas para criar equilíbrio entre turistas e moradores no Funchal

A candidatura da IL à Câmara do Funchal, na Madeira, considerou hoje que o turismo está a ser "um pouco diabolizado" e defendeu a implementação de medidas para criar um equilíbrio entre moradores e turistas no concelho.

"O turismo é uma força motriz da economia a nível nacional e na Madeira em particular, e sentimos que tem sido um pouco diabolizado", disse a cabeça de lista, Sara Jardim, realçando que cerca de 30% da população ativa da região autónoma trabalha diretamente na indústria do turismo

A candidata liberal falava numa ação de campanha para as autárquicas de 12 de outubro na zona do Lido, uma das áreas de maior concentração de hotéis no Funchal, o município mais populoso da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

Sara Jardim defende que a região deve continuar a "lucrar e a ser prolífera" com o turismo, mas de forma "superorganizada e super-harmonizada".

"Fala-se muito sobre o alojamento local, fala-se muito sobre 'rent-a-cars', quer-se proibir tudo e mais alguma coisa, como se proibir alguma vez tivesse solucionado alguma coisa. Pelo contrário, quando se proíbe uma coisa, o que acontece é que os circuitos criam novas vias para satisfazer as necessidades", avisou.

A cabeça de lista da Iniciativa Liberal destacou, no entanto, a importância de haver regulamentação para evitar situações de caos e conflito.

"Deve haver um equilíbrio entre moradores, turistas, comércio, espaços verdes, áreas de mobilidade, facilidade na mobilidade", disse, para logo acrescentar: "Tudo isto é possível com planeamento, com análise dos dados e com uma perspetiva organizada e estruturada para onde queremos ir."

Sara Jardim alertou também para o uso das verbas provenientes da taxa turística cobrada no concelho do Funchal.

"Nós não gostamos muito de taxas, mas, no caso específico da taxa turística, pode fazer sentido, desde que seja bem utilizada", disse, considerando que não deve ser encarada como "uma forma de extorquir um pouco mais ao turista" para depois cobrir despesa corrente.

"Não é esse o objetivo, porque, se estamos a dizer que o turismo tem impactos na utilização das nossas infraestruturas e nos circuitos da nossa cidade, é aí que deve ser utilizada e não para colmatar despesa corrente", argumentou.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).