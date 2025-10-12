PSD/CDS ganha a maior freguesia da Madeira com o dobro dos votos do JPP

A coligação PSD/CDS teve uma vitória expressiva na maior freguesia da Região, conquistando praticamente o dobro dos votos conseguidos pela segunda força mais votada, o JPP.

O candidato da coligação PSD/CDS, Marco Gonçalves, teve 5.309 votos (41,19%), praticamente o dobro do que os conseguidos pelo JPP (20,80%, com 2.681) renovando, assim, o mandato de presidente da Junta de São Martinho por mais quatro anos.

O PSD/CDS consegue 9 mandatos na assembleia de freguesia de São Matinho. O JPP elegeu 5 mandatos, o Chega 3 e o PS 2.