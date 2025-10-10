Trump anuncia projecto para construir 11 quebra-gelos com a Finlândia

Os Estados Unidos e a Finlândia vão construir 11 quebra-gelos, adiantou ontem o Presidente norte-americano, Donald Trump, durante a receção do homólogo finlandês na Casa Branca.

"Temos uma grande encomenda a chegar. Estamos a comprar quebra-gelos. Estamos a construir a maioria deles juntos. Estamos a construir quatro lá e sete aqui. E negociámos um preço muito bom, penso eu", destacou o chefe de Estado norte-americano, na Sala Oval.

Donald Trump tem vindo a dizer há vários meses que quer adquirir estas enormes embarcações à Finlândia, capazes de quebrar o gelo nos mares do Ártico, com o objetivo de fortalecer a presença norte-americana no Ártico contra a Rússia e a China.

"Precisamos muito destes navios, porque temos um território vasto, mais do que qualquer outro. Estou muito honrado por fechar este acordo", continuou o magnata republicano.

O Ártico está a aquecer até quatro vezes mais depressa do que o resto do mundo, abrindo novas oportunidades para o transporte marítimo e a exploração de recursos como o petróleo, o gás e os minerais.

Em 11 de agosto, o governo dos EUA anunciou a entrada em funcionamento do "primeiro quebra-gelo do Ártico num quarto de século", o USCGC Storis, em Juneau, no Alasca.

Este navio é um antigo navio de apoio à indústria petrolífera que foi remodelado.

O governante planeia atribuir 25 mil milhões de dólares (21,6 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) à sua Guarda Costeira para "proteger esta região".

"Tenho orgulho de que a expertise finlandesa no Ártico seja reconhecida e apreciada. Esta cooperação é benéfica para ambos os países --- Finlândia e Estados Unidos. Este acordo não teria sido possível sem o presidente Trump", escreveu o presidente finlandês na rede social X antes do seu encontro com Donald Trump.

Alexander Stubb e o Presidente dos EUA mantêm boas relações e construíram laços através do golfe.