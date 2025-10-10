Netanyahu disse que 20 reféns estão vivos e que 28 morreram

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que 20 reféns de Gaza estão vivos e 28 mortos, admitindo usar a força para desarmar o Hamas, caso seja necessário.

Netanyahu precisou hoje que dos 48 reféns (47 raptados a 07 de Outubro de 2023 e um soldado morto em 2014, cujos restos mortais estão na posse dos islamitas), 20 estavam vivos e 28 mortos, confirmando, pela primeira vez, as mortes de dois reféns (um estudante nepalês e um soldado israelita), cujas mortes não tinham sido anteriormente declaradas pelas autoridades israelitas.

Numa mensagem transmitida hoje pela televisão Benjamin Netanyahu, disse que as próximas fases do plano de cessar-fogo após a entrega dos reféns incluem a entrega de armas pelo Hamas e a desmilitarização da Faixa de Gaza, incluindo através do uso da força.

"Estamos a encurralar o Hamas por todos os lados em preparação para as próximas etapas do plano, nas quais o Hamas vai ser desarmado e Gaza será desmilitarizada. Se isto for conseguido por meios justos, que assim seja. Caso contrário, será conseguido por meios ilícitos", ameaçou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita disse ainda que espera que Israel possa celebrar "um dia de alegria nacional" na noite de segunda-feira, com o regresso de todos os reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas.