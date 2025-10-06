Fórum Machico assinalou 20 anos com 600 eventos e recorde de entradas

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, marcou hoje presença, nas comemorações do 20º aniversário do Fórum Machico, edifício tutelado pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento.

A efeméride foi assinalada com um conjunto de iniciativas culturais, entre as quais uma exposição, momentos musicais e o lançamento do logótipo dos 20 anos deste edifício.

Pedro Rodrigues destacou a “dinâmica cada vez mais crescente” daquele espaço, apontando que, em termos de utilização, só em 2024, foram realizados perto de 600 eventos no Fórum Machico. O governante registou também a entrada de mais de 35 mil pessoas naquele edifício, estabelecendo um novo recorde de utilização do mesmo.

“A cidade de Machico abraçou esta obra com todo o carinho e só assim é que é possível termos esta infraestrutura com a qualidade que tem”, asseverou Pedro Rodrigues, terminando a sua intervenção com a garantia de que o Governo Regional “continuará a trabalhar para futuros investimentos”:

“Isto não pode parar e a qualidade desta infra-estrutura acarreta uma preocupação contínua da parte da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento e também do Governo Regional”, declarou o secretário citado em comunicado de imprensa.

Já a presidente do conselho de administração das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, Élia Ribeiro, aproveitou a ocasião para reforçar que, aolongo destes 20 anos, o Fórum Machico “abriu as suas portas à cultura, à ciência, ao encontro de ideias e de pessoas, conseguindo afirmar-se como um espaço de referência incontornável na Região”.

“Concebido pelo arquiteto José António Paradela, cuja obra continua a inspirar e a dignificar a nossa Região, o Fórum Machico foi pensado para servir as pessoas e é precisamente esse o seu maior mérito”, declarou Élia Ribeiro, acrescentando que “o Fórum Machico foi sempre ponto de partida e de chegada de projectos que unem gerações, aproximam culturas e projetam o nome de Machico e da Madeira além-fronteiras”.