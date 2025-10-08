Turquia acusa Israel de ato de pirataria por interceptar nova flotilha

O Governo da Turquia acusou hoje Israel de ter cometido um ato de pirataria ao intercetar os nove navios de uma nova flotilha internacional com destino a Gaza, tendo detido os 140 participantes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco disse que a intervenção, hoje de manhã, em águas internacionais contra a Flotilha da Liberdade foi um ato de pirataria.

Os nove navios da Flotilha da Liberdade que navegavam rumo a Gaza foram intercetados hoje em águas internacionais pela Marinha de guerra israelita, que deteve os 140 participantes.

O Governo de Ancara disse que os organizadores da flotilha estavam empenhados em quebrar o bloqueio "ilegal e desumano" imposto a Gaza.

A diplomacia da Turquia recordou que vários parlamentares turcos que participavam na ação solidária foram detidos hoje pelos militares israelitas.

Hoje de manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel confirmou a nova operação de abordagem acrescentando que todos os passageiros "estão seguros e de boa saúde".

"Espera-se que os passageiros sejam deportados imediatamente", anunciou Israel num breve comunicado divulgado hoje de manhã.

A guerra em Gaza começou no dia 07 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas contra o território de Israel e que fez mais de 1.200 mortos.

A resposta de grande escala de Israel fez, até o momento, mais de 60 mil mortos.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos à população civil vítima da guerra.