Estado vai gastar 7,1 mil ME com juros da dívida pública em 2026

O Estado vai gastar cerca de 7,1 mil milhões de euros com os juros da dívida pública no próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2026 entregue hoje no parlamento.

"O Programa Orçamental da Gestão da Dívida Pública, com uma despesa total consolidada de 174.203,3 milhões de euros, dispõe de 7.100,2 milhões de euros para suportar encargos com juros da dívida pública em 2026", lê-se no relatório entregue com a proposta de OE2026.

Em 2025, o montante previsto para os encargos com juros da dívida é de 6.813 milhões de euros, pelo que o valor orçamentado para o próximo ano representa uma subida de 4,2% face ao período homólogo.

Nesta proposta, o executivo estima a redução do rácio da dívida para 90,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e 87,8% em 2026.

No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o PIB cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.