Autarquia do Funchal procede à limpeza do rebentamento de esgoto no Bairro do Hospital

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram, esta tarde, a auxiliar na limpeza do rebentamento de um esgoto no Bairro do Hospital, na rua n.º 2, em frente à Escola Cruz de Carvalho, que ocorreu na tarde desta segunda-feira.

A corporação mobilizou um veículo autotanque e três elementos para esta ocorrência, tendo já regressado ao quartel.

O DIÁRIO tentou contactar a autarquia do Funchal sobre o que terá motivado esta situação, contudo, até ao momento, não obteve resposta.