Chega denuncia infestação de percevejos em prédios do Bairro do Galeão

O candidato do Chefa à Câmara Municipal do Funchal denuncia uma situação que considera ser "grave e inaceitável no Complexo habitacional do Galeão, na Freguesia de São Roque". Em causa está, de acordo com o partido, uma infestação de percevejos em vários prédios pertencentes à empresa pública Sociohabita, localizados no Complexo habitacional do Galeão.

Luís Filipe Santos aponta que "esta situação é um problema de saúde pública que tem vindo a afectar muitas famílias que vivem diariamente num ambiente de insalubridade e desconforto, sem que a autarquia ou a Sociohabita tenham tomado medidas eficazes para resolver o problema".

Isto não é apenas uma questão de incómodo – é um verdadeiro caso de saúde pública. Estamos a falar de pessoas que vivem com crianças e idosos, sujeitas a picadas e reacções alérgicas, num ambiente degradante e indigno. O mais grave é que as famílias fizeram denuncias aos responsáveis da Sociohabita e nada. Nenhuma decisão ou combate ao problema. Luís Filipe Santos

É nesse sentido que o partido exige uma intervenção por parte da Câmara Municipal do Funchal e da Sociohabita, por forma a proceder à desinfestação total dos edifícios e garantir condições dignas de habitação a todos os residentes.

Luís Filipe Santos aponta "o abandono das famílias e a falta de gestão eficaz por parte de quem devia zelar pelo bem-estar dos cidadãos". "O Chega compromete-se colocar a habitação social no centro das prioridades de fiscalização, limpeza e respeito pelos moradores", indica.