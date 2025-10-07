Nova Direita quer unidade de fiscalização para cuidar dos bairros

A Nova Direita quer criar uma unidade de fiscalização para cuidar e fiscalizar os bairros do concelho do Funchal. Paulo Azevedo explica que, "quem não zela pela habitação e o seu exterior, quem não for capaz de cumprir com o seu dever terá que abandonar habitação".

O candidato à Câmara Municipal do Funchal esteve, hoje, no Bairro das Romeiras, numa acção de campanha de contacto com a população, juntamente com o candidato à Junta de Freguesia de Santo António, José Franco. O partido indica que se deparou com "abandono e desprezo aos moradores deste bairro".

" Não posso admitir ver os jardins a virar depósito de sucata e fazendas com barracas", disse o cabeça-de-lista e questionou "onde está a dignidade da maioria dos moradores" desse bairro.

"Eu sei que existem moradores que não têm dignidade para viver nestes bairros mas isto acontece pelo abandono da Câmara Municipal do Funchal e da Sociohabita que não fiscaliza estes sítios", atira o candidato.

Paulo Azevedo lamenta "ter que tomar este tipo de atitude mas será a única forma de garantir o respeito nos Bairros sociais". "Não vou fazer política dos coitados. Temos que olhar para o futuro das famílias da classe média e acabar com os subsídios", disse.