Miguel Albuquerque destaca normalidade nas votações
Presidente do PSD Madeira sublinha campanha tranquila e afluência crescente
Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira e do Governo Regional, afirmou, após votar na Escola da Ajuda, que a campanha eleitoral das autárquicas “foi uma campanha bem feita” e sem incidentes significativos.
O líder social-democrata destacou que a afluência às urnas melhorou ao longo do dia, considerando este “um sinal de grande maturidade” dos eleitores.
Sobre o resto do dia, anunciou que iria almoçar e depois concentrar-se nos resultados do partido, descrevendo a jornada como “um dia calmo e em família”.