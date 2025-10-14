'Vale do Fogo' foi o filme mais visto a bordo dos voos da TAP

O filme 'Vale do Fogo', do realizador madeirense João Brás, destacou-se na primeira edição do 'Altitude Film Fest', festival promovido pela TAP Air Portugal que exibe obras cinematográficas no sistema de entretenimento a bordo dos seus voos.

Segundo dados partilhados pela organização, a curta-metragem somou 31.202 visualizações entre Outubro e Setembro, sendo 2.070 apenas durante o mês de votações. Após o encerramento dessa fase, 'Vale do Fogo' tornou-se o filme mais visto de todo o festival, confirmando o entusiasmo do público que viajou com a companhia aérea TAP.

Para o realizador, natural de Machico, o reconhecimento do público tem um significado especial: “Significa que muitas pessoas de diferentes países puderam conhecer esta tradição, conhecer um pouco da minha terra através deste projecto e deste olhar único. Fico feliz porque, para mim, o cinema também tem este papel”, disse João Brás.

Inspirado na tradição dos Fachos de Machico, manifestação cultural secular que foi finalista das 7 Maravilhas da Cultura Popular em 2020, 'Vale do Fogo' mergulha nas raízes e na identidade madeirense. A história acompanha Tomás, que vive intensamente a preparação deste ato cultural ao longo de uma semana, desde a conceção até ao mergulho final, revelando a força da comunidade, da fé e da preservação das tradições.

Este projecto fílmico transcende o ecrã, tornando-se uma poderosa representação da cultura e identidade de Machico e da ilha da Madeira. É um legado que une a comunidade local, honrando a história e os antepassados da região.

A produtora acredita que este filme fortalecerá o destino da Madeira, ampliando as ligações das histórias que são contadas através do cinema, promovendo a Madeira para o mundo e preservando o património imaterial da Madeira e do Porto Santo.

A participação no Festival permitiu que a obra chegasse a milhares de espectadores de diferentes nacionalidades, num contexto único, os céus. “Foi um privilégio poder exibi-lo a bordo dos voos da TAP e dar aos nossos passageiros a oportunidade de conhecer o teu trabalho”, referiu a organização em mensagem dirigida ao realizador.

Com este reconhecimento, 'Vale do Fogo' reforça o talento emergente do cineasta João Brás e da produtora Neblina Filmes no cinema português e destaca-se como um poderoso retrato da cultura popular madeirense.