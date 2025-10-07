Chega apresenta programa com vista a uma Tabua "mais forte e unida"

A candidata do Chega à Junta de Freguesia da Tabua apresentou um programa centrado na proximidade com a população, no bem-estar da comunidade e na valorização do território. O plano de Érica Abreu assenta em quatro eixos prioritários.

Desde logo, visa o apoio aos idosos e o combate à solidão, com "a criação de um programa regular de visitas e acompanhamento a idosos que vivem sozinhos, transporte gratuito para consultas e farmácias, e a implementação de espaços de convívio e bem-estar para promover o envelhecimento ativo e digno".

No que diz respeito à valorização do campo e apoio à agricultura, pretende "a criação de incentivos à produção agrícola local, com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar e da casta Tinta Negra (Negra Mole), variedades históricas que podem reforçar a economia e identidade da freguesia". Além disso, prevê "a reflorestação e manutenção de levadas e caminhos rurais, a protecção ambiental e a reabilitação do viaduto de água dos antigos moinhos da Ribeira da Tabua, um património de grande valor cultural e histórico".

Quanto à melhoria dos acessos e transportes, quer "o reforço dos transportes comunitários em colaboração com associações locais e Casas do Povo, garantindo melhores ligações entre as zonas altas e a vila da Ribeira Brava, facilitando o acesso a serviços e oportunidades".

Por fim, referindo-se ao eixo da cultura e turismo, Érica Abreu defende "a valorização dos trilhos, miradouros e património local, com a criação de roteiros turísticos baseados nas tradições da freguesia, e o apoio a festas e associações culturais que mantêm viva a identidade da Tabua".

“Queremos ouvir a população, dar voz à freguesia e apresentar resultados concretos. Acreditamos na Tabua e convidamos todos a se juntarem a nós para construir o futuro juntos", diz a candidata. Este pretende ser um compromisso "com uma Tabua mais forte, participativa e próxima das pessoas, onde o desenvolvimento e a tradição caminham lado a lado".

