Turista sofre queda no Caldeirão Verde

Um turista com cerca de 60 anos sofreu hoje uma queda na Levada do Caldeirão Verde, em Santana.

O estrangeiro, de nacionalidade inglesa, caiu de uma altura aproximada a dois metros e teve de ser resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

O homem apresentava suspeita de fractura numa perna, tendo sido encaminhado para o hospital.

