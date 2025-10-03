Turista sofre queda no Caldeirão Verde
Um turista com cerca de 60 anos sofreu hoje uma queda na Levada do Caldeirão Verde, em Santana.
O estrangeiro, de nacionalidade inglesa, caiu de uma altura aproximada a dois metros e teve de ser resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Santana.
O homem apresentava suspeita de fractura numa perna, tendo sido encaminhado para o hospital.
