Água mais cara

Preços vão subir a partir do próximo ano em nome da gestão sustentável e da modernização dos sistemas hídricos É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Outubro. Ainda no que toca ao Ambiente, "Superfície frontal fria traz chuva forte no final da semana".

Na política destaque para:

"Foi socialista e passou pela IL até vingar no Chega". Natural do sítio do Cascalho, o mediador de seguros, recém-eleito à Câmara de São Vicente espera que a erosão se encarregue do ‘tapete’ laranja na marginal da vila: “não vamos desperdiçar o dinheiro do povo”. Já, os socialistas pedem refundação do partido. Ricardo Franco apresenta hoje a candidatura para suceder a Cafôfo.

"PSD/CDS perde maioria nas freguesias". Governabilidade em risco em quatro grandes Juntas do Funchal obriga coligação a negociar com a oposição. Sondagem do DIÁRIO acertou em toda a linha.

No desporto: "Craques da bola premiados a 29 de Outubro". DIÁRIO volta a distinguir os melhores do futebol e futsal em 2024/2025.

"Derrota em São Vicente foi resultado das guerras do PSD". Na entrevista de hoje, o politólogo Luís Nascimento analisa os resultados das ‘autárquicas’ e culpa Garcês e António Gonçalves pela perda da câmara.

