ARM alerta para interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável em Santana

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM), S.A., informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Santana que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, no dia 16 de Outubro, pontualmente, interrupções e condicionamentos no abastecimento de água potável.

Os constrangimentos poderão ocorrer entre as 8h30 e as 13h00, na freguesia do Faial na zona dasCruzinhas, Fajã Grande, Limoeiro de Baixo, Lombo de Baixo, Lombo de Cima, Longueira, Moinhos e Penha d' Águia.

Conforme nota de imprensa "a ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".