Governo autoriza aquisição de terrenos para construção da variante entre a Igreja de Água de Pena e Cardais

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) autorizou, hoje, aquisição, pela via do direito privado, de quatro parcelas de terreno necessárias à construção da variante entre a Igreja de Água de Pena e Cardais, em Machico, pelo valor de 12.920 euros.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional, que decorreu na Quina Vigia, no Funchal, na qual foi também aprovado um conjunto de medidas de apoio a projectos de juventude, instituições sociais e iniciativas de valorização local.

Entre as deliberações, destaca-se a autorização para celebrar 14 contratos-programa com grupos informais de jovens e associações juvenis, no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), para os anos de 2025 e 2026. De acordo com o documentos com as conclusões da reunião do executivo, a comparticipação financeira global da Direção Regional de Juventude não poderá ultrapassar 39.505 euros.

Foi igualmente aprovada a cedência o edifício desactivado da antiga Escola Básica e Pré-Escolar do Garachico, no concelho de Câmara de Lobos, a título precário e gratuito, à instituição Casa de São José – Centro Social e Paroquial do Carmo.

O Conselho do Governo deliberou ainda louvar publicamente as atletas da equipa feminina do Madeira Andebol SAD, bem como os técnicos, a SAD e a Associação de Andebol da Madeira, pela conquista da Supertaça 2024/2025 em seniores femininos.

Foi ainda autorizado um contrato-programa com a Casa do Povo do Santo da Serra, no valor de 15 mil euros, para comparticipar as despesas da organização da Mostra da Sidra 2025.

Por fim, o executivo mandatou a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia para representar a Região Autónoma da Madeira na Assembleia Geral da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.