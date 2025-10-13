Chuvas provocam desabamento de mina em Bolívar na Venezuela

Pelo menos 11 mineiros estão presos, desde de domingo, numa mina que desabou devido às chuvas torrenciais no estado de Bolívar, no sul da Venezuela, indicou hoje um balanço provisório das autoridades locais.

O acidente ocorreu na manhã de domingo no setor Quatro Esquinas de Caratal, onde três minas verticais desabaram, surpreendendo os mineiros, durante um intenso dia de chuvas torrenciais, noticiou a imprensa local.

Os serviços de Proteção Civil locais disseram que o número de mineiros presos é baseado em depoimentos de outros mineiros presentes no local quando ocorreu o desabamento.

Os trabalhos de emergência começaram imediatamente, em particular a drenagem de água acumulada para poder aceder às galerias afetadas.

De acordo com o portal de notícias Efecto Cocuyo, a situação na zona "é crítica" devido à instabilidade do terreno e ao risco de novos desabamentos.

O município de El Callao é conhecido pelas jazidas de ouro, na zona do Arco Mineiro do Orinoco, o que a torna numa zona de intensa atividade mineira informal, com precárias condições de segurança.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inameh) da Venezuela alertou para a influência local do fenómeno La Niña, que intensifica a estação chuvosa em grande parte do território venezuelano.

Num relatório, o Inameh explicou que o país vai experimentar condições variáveis com um aumento das precipitações ao longo do dia, especialmente nas regiões sul, leste e oeste da Venezuela.

Em fevereiro de 2024, um desabamento na mina ilegal Bulla Loca, também no estado venezuelano de Bolívar, causou a morte de pelo menos 15 mineiros, tendo 11 ficado feridos.

Em junho de 2023, segundo a imprensa local, um desabamento na mina Isidora, no município de El Callao, causou a morte por asfixia de 12 mineiros.