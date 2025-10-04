Oposição da Venezuela pede aos Estados Unidos que revejam política de imigração

A maior coligação da oposição na Venezuela apelou aos Estados Unidos para que revejam a política de imigração, após o Supremo Tribunal norte-americano permitir a retirada das proteções legais a 300 mil migrantes venezuelanos.

A Plataforma Democrática Unitária (PUD, na sigla em castelhano) solicitou que sejam garantidas "alternativas que permitam a residência legal" para a "grande maioria" dos venezuelanos nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, a coligação sublinhou, na rede social X, que os migrantes foram "forçados a emigrar" devido à "complexa crise humanitária" na Venezuela.

"Reiteramos o pedido para que o Governo dos Estados Unidos reveja urgentemente a sua política de imigração em favor dos venezuelanos", afirmou o bloco da oposição.

Horas antes, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos permitiu que a administração liderada pelo Presidente Donald Trump retirasse as proteções legais a mais de 300 mil migrantes venezuelanos.

Os juízes emitiram uma ordem de emergência, que vigorará enquanto o processo judicial estiver em curso, suspendendo uma decisão de primeira instância do Juiz Distrital Edward Chen, em São Francisco, que concluiu que o Governo tinha terminado indevidamente o Estatuto de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para os venezuelanos.

Os três juízes liberais discordaram da decisão de primeira instância, noticiou a agência Associated Press (AP).

A administração republicana de Trump decidiu retirar várias proteções que permitiam aos imigrantes permanecer nos Estados Unidos e trabalhar legalmente, incluindo o fim do TPS para um total de 600 mil venezuelanos e 500 mil haitianos que receberam proteção sob o presidente democrata Joe Biden.

O TPS é atribuído em períodos de 18 meses.

Em maio, o Supremo Tribunal reverteu uma injunção de Chen que afetava outros 350 mil venezuelanos cujas proteções expiraram em abril.

Alguns migrantes perderam os seus empregos e casas, enquanto outros foram detidos e deportados após a primeira intervenção dos juízes, referiram os advogados dos migrantes ao tribunal.

Ahilan Arulanantham, codiretor do Centro de Direito e Política de Imigração da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e um dos advogados dos autores da queixa, considerou a decisão "o sinal mais extremo" de que o Supremo Tribunal "abandonou o direito pela política".

Jessica Bansal, advogada da Rede Nacional de Trabalhadores Diaristas, que representa os venezuelanos, alertou que "não permanecerão em silêncio perante tamanha injustiça" e apelou à participação numa semana de protesto, entre 06 e 10 de outubro.

O Congresso norte-americano criou o TPS em 1990 para impedir deportações para países afetados por catástrofes naturais, conflitos civis ou outras condições perigosas. A designação pode ser concedida pelo secretário da Segurança Interna.