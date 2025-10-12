Bom tempo e poucos 'sinais' de chuva

O Arquipélago da Madeira, cujos eleitores vão hoje a votos para eleger os seus representantes locais, apresentar-se-á num belo domingo para passear, mas também para ir votar.

Segundo o IPMA, neste dia 12 de Outubro de 2025, o céu estará geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes

sudoeste da ilha da Madeira. Haverá possibilidade de aguaceiros fracos a partir da tarde, mais prováveis na vertente

norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte/nordeste.

No Funchal, pode contar com céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, a costa Norte terá ondas de norte com 1 metro e na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24º Celsius.

Refira-se que ao nível de raios ultravioleta o IPMA prevê índice 6 para a Madeira e 5 para o Porto Santo, sendo que o primeiro é aviso elevado e o segundo é moderado e no máximo deve utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.

