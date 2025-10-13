Preços do ouro e da prata atingem novos máximos históricos

O preço do ouro, considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, atingiu hoje um novo máximo histórico, fixando-se acima dos 4.115 dólares por onça, assim como a prata, que também atingiu um recorde, ultrapassando os 52 dólares.

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência EFE, pelas 18:15 (17:15 de Lisboa), o preço do ouro atingiu um novo máximo histórico, tendo-se fixado nos 4.117,13, o que representa uma subida de 2,4% face ao preço de fecho de sexta-feira, quando tocou nos 4.017,79 dólares.