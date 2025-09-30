 DNOTICIAS.PT
Dormidas e proveitos no alojamento turístico da Região registaram máximos históricos

Os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística dão conta do registo de máximos históricos, no que diz respeito a dormidas e proveitos no alojamento turístico da Região. No mês de Agosto deste ano, registou-se a entrada de 237,8 mil hóspedes, os quais geraram 1 337,3 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 6,7% e 8,6%, respectivamente.

O segmento da hotelaria foi aquele que registou uma maior percentagem de dormidas no mês passado, com 66%, crescendo 3,6% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (31,7% do total) e o turismo no espaço rural (2,3% do total) subiram 20,8% e 9,1%, pela mesma ordem.

Segundo nota da DREM, "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um crescimento de 3,7% relativamente a Agosto de 2024, variação superior à verificada a nível nacional (+1,1%)".

A nível nacional, em Agosto deste ano, apenas a região Centro registou uma diminuição no número de dormidas face ao mesmo mês do ano anterior (-3,0%), "redução que poderá estar associada às circunstâncias decorrentes dos incêndios que afectaram a região nesse período". As restantes regiões apresentaram crescimentos, destacando-se a RAM (+3,7%) e a Península de Setúbal (+3,3%), com os aumentos mais significativos. As regiões do Oeste e Vale do Tejo e do Algarve registaram os crescimentos menos expressivos (+0,5% em ambas).

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico na Região, no mês em referência, foi de 76,7%, +1,4 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês homólogo (75,2%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 85,3% (84,4% em agosto de 2024).

Em Agosto de 2025, a estada média no conjunto do alojamento turístico fixou-se em 4,98 noites (4,91 noites em agosto de 2024). Os valores mais elevados continuam a ser observados na hotelaria (5,08 noites) e no alojamento local (4,89 noites), seguidos pelo turismo no espaço rural, que apresenta a estada média mais baixa, com 3,74 noites.

Nos primeiros oito meses de 2025, os hóspedes entrados no total do alojamento turístico da Região totalizaram 1.645,2 mil, o que representa um crescimento de 9,3% face ao período homólogo. Também as dormidas registaram um acréscimo, aumentando 8,8% em comparação com o mesmo período de 2024, ultrapassando os 8,6 milhões.

Portugal volta a ultrapassar a Alemanha nos mercados emissores

De realçar que os 10 principais mercados emissores representaram 85,0% do total das dormidas registadas em agosto de 2025. Portugal destacou-se com 21,7% do total, crescendo 50,4% face a Agosto de 2024, ultrapassando pela terceira vez a Alemanha (15,5%; -1,3%) e o Reino Unido (13,7%; -6,9%). Em quarto lugar está o mercado francês (10,5%; +8,2%), seguido do polaco (6,5%; +18,3%).

Em termos acumulados, de Janeiro a agosto de 2025, os dois principais mercados emissores internacionais registaram variações homólogas nas dormidas em sentidos opostos: o mercado alemão registou um aumento de 0,3%, enquanto o mercado britânico apresentou uma quebra de 1,5%. Já o mercado de residentes em Portugal, segundo principal mercado neste período, registou uma variação homóloga positiva mais significativa para o referido período, com um crescimento de 40,6%.

Em Agosto de 2025, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram crescimentos homólogos de 13,1% e 13,8%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, em 97,9 milhões de euros e 72,9 milhões de euros. No total do País, no mesmo mês, os proveitos totais também registaram uma variação homóloga positiva (+6,5%), tal como os proveitos de aposento, que evidenciaram um crescimento de 5,5%.

Em termos acumulados, as variações dos proveitos, na Região, foram de +19,0% e +20,4%, respetivamente, totalizando, de janeiro a agosto de 2025, os 598,7 milhões de euros, no caso dos proveitos totais, e os 433,5 milhões de euros, no que se refere aos proveitos de aposento.

No mês de Agosto de 2025, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 127,14 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +10,4% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 136,38€, em agosto de 2024, para 148,97€, em agosto de 2025 (+9,2% de variação homóloga).

Desde o início do ano e até Agosto de 2025, o RevPAR no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local com menos de 10 camas) situou-se nos 99,28 euros, representando um aumento de 18,2% face ao período homólogo. No sector da hotelaria, o RevPAR foi de 106,55 euros, correspondendo a uma subida de 18,9%. Quanto ao ADR, os valores foram superiores, fixando-se nos 125,69 euros no conjunto do alojamento turístico (+15,1% em relação ao período homólogo) e nos 129,77 euros na hotelaria (+15,3%).

