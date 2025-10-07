O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou à justiça para que "reflicta" sobre o caso que envolve o juiz Ivo Rosa, actualmente alvo de investigação. A declaração é hoje um dos principais destaques do jornal Público, que sublinha o apelo do chefe de Estado a uma análise interna no sistema judicial, num momento em que o caso volta a gerar debate sobre a credibilidade das instituições.

Segue a revista de imprensa deste dia:

Público:

- "Professores portugueses são os que mais sofrem com indisciplina na aula"

- "Palestina. A destruição de um território e de um povo"

- "Batalha de S. Mamede. Novo feriado proposto por Carneiro divide historiadores"

- "Transição de poder. Centeno apela à expulsão da 'má moeda' no BdP"

- "Juiz investigado. Marcelo pede à justiça que reflicta sobre caso de Ivo Rosa"

- "Medicina. Prémio Nobel distingue estudo sobre doenças auto-imunes"

Diário de Notícias:

- "Trauma e esperança. Dois anos após o ataque do Hamas a Israel, volta a falar-se de paz"

- "Entrevista Bruno Mascarenhas. 'O Chega pode ter uma posição decisiva na governação de Lisboa, seja a liderar ou a passar medidas'"

- "França. Bolsa de Paris tomba, euro recua e ouro em máximos após nova crise política em França"

- "Macron adia para amanhã o passo seguinte da crise política que criou"

- "PS. Orçamento mais 'técnico' deverá facilitar viabilização"

- "Futebol. Abel Ferreira vai do inferno ao céu em 60 dias e Palmeiras já é líder"

- "Pedro Abrunhosa. 'O novo disco é mais para a dor do que para a celebração'"

- "Nina Beier. Primeira exposição individual da artista dinamarquesa em Portugal"

Correio da Manhã:

- "Transferência de Germán Conti. Dinheiro da Rússia trama Benfica. Suspeito de violar sanções contra regime de Putin"

- "Empate no dragão. Mourinho ajuda presidente nas eleições"

- "Seguia em contramão. Condutor alcoolizado com taxa de 2,5 g/l mata família"

- "Sporting. Pote renova com três milhões por ano"

- "FC Porto. Gul ganha espaço"

- "Lisboa. Acidente em banco de jardim fere idoso"

- "Rui Armindo Freitas. Governante milionário com apoio para a renda"

- "7 de outubro. Israel lembra 2 anos de horror"

- "Justiça investiga. Médico não vê perna incompleta em ecografia"

- "Este ano, na Moita. Já nasceram quinze crianças em ambulâncias"

Jornal de Notícias:

- "Orçamento acrescenta 700 milhões em pensões e apoio social aos idosos"

- "Dois anos de terror, guerra, fome e genocídio"

- "FC Porto. Dragões têm a defesa menos batida da Europa"

- "Sporting. Pote prolonga contrato e fica pelo menos uma década de leão ao peito"

- "Tribunal. Farmacêutico absolvido de burla exige indemnização ao Estado"

- "Autárquicas. Uma em cada dez freguesias com lista única às eleições"

- "Segurança. Polícias descontentes avançam para protestos nas ruas"

- "França. Governo cai poucas horas depois de se formar"

- "Pessoas. Georgina mostra intimidade em novo canal no YouTube"

Negócios:

- "Empresas pedem IRC mais justo, incentivos e menos IRS"

- "Álvaro arranca com previsões que não preparou. Novo governador do Banco de Portugal já se reuniu com o conselho de administração"

- "Incerteza política em França dá sova às ações e à dívida"

- "Radar África. Investidores espreitam adeus do BPI ao BFA"

- "Transportes. Operadores pedem novas métricas nos contratos de serviço público"

- "Base de dados. Registo central do beneficiário efetivo deixa de ser de acesso direto"

O Jornal Económico:

- "Banca emite 2,1 mil milhões de dívida com mais garantias"

- "Macron recusa sair e quer tentar um novo acordo de governo"

- "Álvaro pede Governo reformista para fazer a economia crescer"

- "E-Lar esgotou-se em seis dias. Ministra do Ambiente já pediu mais dinheiro"

- "Isenções fiscais e redução do IVA. O que querem os agricultores do Orçamento"

- "Entrada da OpenAI fez disparar em 25% cotação da AMD"

- "Negócio dos teleféricos vale 18 milhões de euros"

- "Crescimento acelera para 4,5% este ano e no próximo"

Record:

- "Sporting. 'Acreditem nesta equipa', Pote renova até 2030 e deixa mensagem aos adeptos"

- "Seleção. Médio dispensado por lesão muscular. João Neves dá lugar a Nuno Tavares"

- "Benfica. Mourinho explicou como sobreviver. Disse que há tempo para assimilar as suas ideias"

- "Águias investigadas por receberem dinheiro russo"

- "Entrevista. Candidato a 'vice' na lista de Noronha. Felipe Gomes. 'Benfica tem de ganhar mais nas modalidades'"

- "FC Porto. Confiança à prova de empate. Moral das tropas intacto"

- "Hóquei em patins. Sporting 3 Barcelona 2. Campeões !. Triunfo no Mundial de Clubes da Argentina"

O Jogo:

- "FC Porto. Confiança intacta. Dragões entram na pausa do campeonato com muitas razões para sorrir, apesar do empate no clássico"

- "Mais 11 pontos conquistados face aos mesmos adversários de 2024/25"

- "Centro de treinos do Olival vai ter nome de Jorge Costa"

- "Benfica. Barrenechea enche o miolo. Argentino a um jogo da compra obrigatória"

- "Rui Costa pode ser constituído arguido por negócio de Conti para a Rússia"

- "Sporting. 'Sinto-me bem aqui'. Pedro Gonçalves renova até 2030 e mantém cláusula de 80 MEuro"

- "Braga. 'Perda de valor do nosso futebol tem sido ignorada'. António Salvador visa arbitragem, FPF e Liga"

A Bola:

- "Pote até 2030. Pedro Gonçalves renova por mais três épocas pelo Sporting. 'Clube que adoro e que me deu tudo', afirma o avançado"

- "Rui Borges falou com os não convocados para o SC Braga, entre os quais João Simões, titular em Nápoles"

- "Benfica. Enzo Barrenechea a um jogo de ficar na Luz"

- "José Mourinho deu cinco dias de folga ao plantel e fica só com sete jogadores"

- "FC Porto. Renovação de Diogo Costa avança após a pausa das seleções"

- "Jogadores azuis e brancos também têm cinco dias de descanso"

- "Seleção Nacional. Nuno Tavares no lugar do lesionado João Neves"

- "Hóquei em patins. Leão no topo do mundo. Sporting conquista Mundial de Clubes ao bater o Barcelona"