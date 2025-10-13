Subsídios de doença sobem 9,2% na Madeira em 2024, maioria das prestações diminuíram

A Madeira registou 19.927 beneficiários de subsídios de doença no ano passado, mais 9,2% face a 2023, enquanto os de desemprego, abono de família e rendimento social de inserção diminuíram, foi hoje anunciado.

De acordo com a informação divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), referente à proteção social no arquipélago, entre 2023 e 2024 registou-se um aumento de 9,2% no número de beneficiários de subsídios de doença, totalizando, neste último ano, cerca de 19,9 mil pessoas.

"O número médio de dias processados com este tipo de subsídios atingiu, em 2024, os 71 dias, o que representa uma diminuição de três dias em relação ao ano anterior. Os valores processados fixaram-se em 35 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 15,4% face a 2023", indica a DREM.

Relativamente ao subsídio de desemprego, beneficiaram no ano passado 6,4 mil pessoas, menos 2,6% em relação ao ano anterior, "sendo que, destes, 51,7% não haviam usufruído desta prestação em 2023".

A autoridade regional refere que a duração média de atribuição do subsídio foi de 174 dias, valor inferior ao de 2023 (177 dias), "tendo o valor médio deste tipo de prestação rondado os 3.342 euros (+5,6% que no ano precedente)".

No que diz respeito às principais prestações familiares da Segurança Social, a DREM destaca que, em 2024, "observou-se uma diminuição no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (-4,8%) e um aumento do número de beneficiários do subsídio parental inicial (+1,0%)".

Quando ao rendimento social de inserção, beneficiaram no ano passado cerca de quatro mil pessoas, menos 22% face a 2023.

Por outro lado, "em 2024 foram processados 20,4 milhões de euros aos 4. 777 beneficiários da prestação social para a inclusão (+18,2% e +7,0% face ao ano precedente, respetivamente)", diz a Direção Regional de Estatística.

A DREM destaca ainda que, no final do ano passado, existiam 66,7 mil pensionistas da Segurança Social ativos na Madeira, o correspondente a 25,7% da população residente, precisando que 63,6% recebiam pensões de velhice, 26,5% de sobrevivência e 10,% de invalidez.

Em relação à Caixa Geral de Aposentações, no final de 2024, o número de pensionistas deste sistema totalizou os 14.558 (mais 579 pessoas do que em 2023), correspondendo 72,4% a pensionistas com pensão de velhice e de invalidez, e 27,6% a pensionistas com pensão de sobrevivência.